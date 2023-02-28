Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о стратегическом наступательном вооружении

По его словам, ядерные страны развивают свои ядерные вооружения и просят доступ к российским ядерным объектам, поэтому было принято такое решение. «Нет никакой связи между проблематикой СНВ и конфликтом на Украине, другими враждебными действиями Запада в отношении нашей страны», — отметил он.