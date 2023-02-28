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Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о стратегическом наступательном вооружении

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:11

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, сообщает ТАСС. Решение о возобновлении участия РФ в договоре сможет принять глава государства, следует из документа.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Путин анонсировал приостановку участия России в ДСНВ во время послания Федеральному собранию 21 февраля. Тогда он утверждал, что США якобы ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов, поэтому РФ должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

По его словам, ядерные страны развивают свои ядерные вооружения и просят доступ к российским ядерным объектам, поэтому было принято такое решение. «Нет никакой связи между проблематикой СНВ и конфликтом на Украине, другими враждебными действиями Запада в отношении нашей страны», — отметил он.

ДСНВ — последний договор США и РФ о сокращении ядерных вооружений.

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