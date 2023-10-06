Гид Michelin представит рейтинг отелей

В 2024 году гид Michelin введет новую награду — Clef Michelin («Ключ Мишлен») для гостиниц, аналогичный звездам для ресторанов. Об этом говорится на сайте проекта.
Гид отобрал более 5000 выдающихся отелей и объектов размещения в 120 странах. Команда Michelin руководствовалась пятью критериями: местоположение, архитектура и дизайн интерьера, уровень обслуживания и комфорта, индивидуальность и неповторимый характер, соответствие цены и качества.
Для проведения оценки инспекторы Michelin один или несколько раз анонимно посетят объект. Ежегодно будет проводиться церемония, на которой лучшим гостиницам вручат «ключи Мишлен».
Руководство гида преследует следующие цели: направлять путешественников в бутик-отели, которые предлагают гораздо больше, чем просто номер на ночь, отметить объекты, которые позволят продлить гастрономический опыт, а также создать единую платформу, где можно выбирать, бронировать и комментировать гостиницы.
Международный директор Michelin Гвендаль Пулленек отметил, что в рейтинг не будут включать курорт-отели, в которых посетители «изолированы от города». «Но диапазон цен будет широк: от менее ста евро до нескольких тысяч», — сказал он газете Le Figaro.
Гастрономический гид Michelin выпускается с 1900 года и считается одним из самых авторитетных в мире. В 2021 году Россия стала 33-й страной, где справочник начал выходить, но уже в следующем году — из‑за военной операции на Украине — Michelin заморозил все проекты в РФ.