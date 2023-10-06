Гид Michelin представит рейтинг отелей

Гастрономический гид Michelin выпускается с 1900 года и считается одним из самых авторитетных в мире. В 2021 году Россия стала 33-й страной, где справочник начал выходить, но уже в следующем году — из‑за военной операции на Украине — Michelin заморозил все проекты в РФ.