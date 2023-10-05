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Маск лишил заголовков публикации новостных агентств в X. Он считает, что так посты выглядят лучше

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:50

Илон Маск, как и обещал, лишил заголовков публикации новостных агентств в X (бывший Twitter), сообщает Bloomberg. Изменение может сократить трафик на другие сайты, отмечают СМИ.

Теперь некоторые пользователи видят только ссылку на публикацию и обложку, но не название. При нажатии пользователи переходят уже на сайт источника.

В августе Маск писал, что нововведение «улучшит эстетику».

В сентябре Маск поделился планами о платной подписке на X. Бизнесмен считает введение платного доступа к соцсети единственным способом борьбы с ботами. Их стоимость значительно возрастет, а значит, количество заказчиков должно уменьшиться.

В случае принятия меры ежемесячный платеж, по словам Маска, будет небольшим (каким именно — не уточняется). Подписка X Premium на данный момент стоит 8 долларов в месяц, или около 775 рублей по текущему курсу.

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