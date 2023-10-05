Маск лишил заголовков публикации новостных агентств в X. Он считает, что так посты выглядят лучше

Теперь некоторые пользователи видят только ссылку на публикацию и обложку, но не название. При нажатии пользователи переходят уже на сайт источника.
В сентябре Маск поделился планами о платной подписке на X. Бизнесмен считает введение платного доступа к соцсети единственным способом борьбы с ботами. Их стоимость значительно возрастет, а значит, количество заказчиков должно уменьшиться.
В случае принятия меры ежемесячный платеж, по словам Маска, будет небольшим (каким именно — не уточняется). Подписка X Premium на данный момент стоит 8 долларов в месяц, или около 775 рублей по текущему курсу.