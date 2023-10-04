Джейсон Стэтем мстит в трейлере боевика «Пчеловода»

Недавно Стэтем опубликовал фото с подписью, напоминающей одну из его фейковых цитат: «Те, кто знают, знают». Русскоязычные комментаторы начали придумывать новые «высказывания» актера с удвоенной силой, а «Афиша Daily» рассказала, что за человек стоит рядом с ним, которого нужно знать.