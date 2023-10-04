Джейсон Стэтем мстит в трейлере боевика «Пчеловода»

MGM поделилась трейлером боевика «Пчеловод» с Джейсоном Стэтемом в главной роли. Фильм снял режиссер «Отряда самоубийц» и «Яроксти» Дэвид Эйр, а сценарий написал автор «Эквилибриума» и «Законопослушного гражданина» Курт Уиммер.
Сюжет фильма неизвестен. Ясно то, что месть главного героя приобретет национальные интересы, после того как выясняется, что он работал в могущественной и тайной организации «Пчеловоды». В трейлере — ожидаемые перестрелки и взрывы.
В фильме также снялись Джереми Айронс и Джош Хатчерсон. Лента выйдет в кинотеатрах 12 января 2024 года.
Недавно Стэтем опубликовал фото с подписью, напоминающей одну из его фейковых цитат: «Те, кто знают, знают». Русскоязычные комментаторы начали придумывать новые «высказывания» актера с удвоенной силой, а «Афиша Daily» рассказала, что за человек стоит рядом с ним, которого нужно знать.