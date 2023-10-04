Появились новые фото и видео по делу об убийстве Тупака. Их показали присяжным как доказательства

В сети появились невиданные ранее фотографии места преступления, где был застрелен Тупак Шакур, и видеозаписи ночи стрельбы. Об этом сообщает TMZ.
Новые кадры представили большому жюри (коллегии присяжных) Лос-Анджелеса в качестве доказательств. На видеозаписи Шакур и Шуг Найт покидают MGM Grand после боксерского поединка Брюса Селдона и Майка Тайсона. По данным TMZ, ролик снят после драки с Орландо Baby Lane Андерсоном.
На фотографиях виден изрешеченный пулями автомобиль, пассажиром которого был Тупак (за рулем сидел Найт). Большому жюри также продемонстрировали четыре снимка вскрытия рэпера, на которых крупным планом показано одно из пулевых ранений.
В конце сентября в Лас-Вегасе задержали Дуэйна Keefe D Дэвиса, одного из последних живых свидетелей убийства рэпера Тупака Шакура. Полиция считает его соучастником.
Тем временем другой свидетель Найт отказался давать показания против Дэвиса, сказав, что никому не желает сидеть в тюрьме. Он также отверг давнее убеждение, что стрелявшим в Тупака был покойный племянник Дэвиса, Орландо Baby Lan (он подрался с рэпером незадолго до его смерти), и намекнул, что Keefe D не место в тюрьме.
Шакур погиб осенью 1996 года, после того как в него несколько раз выстрелили из проезжавшей мимо машины. Рэпера госпитализировали и ввели в искусственную кому, однако врачам так и не удалось остановить внутреннее кровотечение.
В стрелявшей машине находились четыре человека, включая Дэвиса и Андерсона. Сейчас из всех свидетелей случившегося в живых остались только Дэвис и Найт.