Появились новые фото и видео по делу об убийстве Тупака. Их показали присяжным как доказательства

Тем временем другой свидетель Найт отказался давать показания против Дэвиса, сказав, что никому не желает сидеть в тюрьме. Он также отверг давнее убеждение, что стрелявшим в Тупака был покойный племянник Дэвиса, Орландо Baby Lan (он подрался с рэпером незадолго до его смерти), и намекнул, что Keefe D не место в тюрьме.