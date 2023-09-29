В Лас-Вегасе задержали участника убийства Тупака Шакура

По мнению бывшего детектива, расследование получило новый толчок в последние годы после признания Дэвисом участия в убийстве. «Он поставил себя в центр сговора. Он приобрел пистолет, дал его стрелку и присутствовал в машине, когда они выслеживали и находили Тупака. Все остальные непосредственные заговорщики или участники мертвы. Keffe D — последний, кто остался в живых из тех, кто участвовал в сговоре с целью убийства Тупака», — уверен Кадинг.