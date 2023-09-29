В Лас-Вегасе задержали участника убийства Тупака Шакура

В Лас-Вегасе задержали Дуэйна «Keffe D» Дэвиса, одного из последних живых свидетелей убийства рэпера 2Pac, пишет Associated Press. Полиция считает его соучастником в убийстве артиста.
17 июля офицеры провели обыск в доме жены Дэвиса. Оттуда были изъяты несколько компьютеров, мобильный телефон и жесткий диск, журнал Vibe с изображением Шакура, несколько пуль 40-го калибра, два «тюбика с фотографиями» и копия мемуаров Дэвиса «Compton Street Legend», написанных в 2019 году.
По собственному признанию в книге, вечером 13 сентября 1996 года Дэвис находился в «кадиллаке», из которого стреляли по машине рэпера. Мужчина рассказал, что сидел на переднем пассажирском кресле и переложил орудие убийства на заднее сиденье, откуда и были произведены выстрелы.
Виновным в убийстве Дэвис называл своего племянника Орландо «Baby Lane» Андерсона, который якобы сидел сзади. Незадолго до смерти Шакура он подрался с рэпером в казино. Кузен умер в 1998 году и отрицал причастность к покушению на артиста.
В 2010-м «Keffe D» был задержан по обвинению в хранении наркотиков и организации преступного сообщества. Ему светило пожизненное заключение, в обмен на облегченное наказание он согласился дать показания об участии в знаменитом убийстве.
Отставной детектив Грег Кадинг, который работал над делом Шакура и написал о нем книгу, в комментарии AP сказал, что не удивлен обвинительным заключением и арестом Дэвиса.
«Это так давно назревало. Люди давно хотели, чтобы он был арестован. С нашей точки зрения, это дело никогда не было закрыто», — сказал Кадинг в недавнем интервью.
По мнению бывшего детектива, расследование получило новый толчок в последние годы после признания Дэвисом участия в убийстве. «Он поставил себя в центр сговора. Он приобрел пистолет, дал его стрелку и присутствовал в машине, когда они выслеживали и находили Тупака. Все остальные непосредственные заговорщики или участники мертвы. Keffe D — последний, кто остался в живых из тех, кто участвовал в сговоре с целью убийства Тупака», — уверен Кадинг.