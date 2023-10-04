Во «Вкусно — и точка» выросли цены на бургеры из‑за повышения НДС с 1 октября до 20% (раньше 10%). Об этом сообщает агентство «Прайм».
По данным на 4 октября, общая стоимость бургеров во «Вкусно — и точка» выросла на 3–7 рублей по сравнению с 21 сентября.
Теперь цена чикенбургера составляет 62 рубля (ранее 59), гамбургера — 65 рублей (ранее 59), чизбургера — 78 рублей (ранее 71), а «Чикен Хита» — 114 рублей (ранее 109).
При этом, как отмечает «Прайм», в «Бургер Кинге» цена на некоторые базовые бургеры, наоборот, снизились. Чизбургер подешевел с 84,99 до 79,99 рубля, а гамбургер — с 79,99 до 74,99 рубля. В KFC и Rostic’s цены остались без изменений.
Ранее гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и близкие к ним блюда относились к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, поэтому НДС на них составлял 10%. Российские суды с таким подходом довольно часто соглашались. С 1 октября у этой категории блюд появился собственный налоговый код.