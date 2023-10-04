При этом, как отмечает «Прайм», в «Бургер Кинге» цена на некоторые базовые бургеры, наоборот, снизились. Чизбургер подешевел с 84,99 до 79,99 рубля, а гамбургер — с 79,99 до 74,99 рубля. В KFC и Rostic’s цены остались без изменений.