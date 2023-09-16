Ставка НДС на гамбургеры в России вырастет до 20%

«Интерфакс» также опросил крупнейшие сети быстрого питания «Вкусно — и точка», Rostic’s и «Бургер Кинг». Все они подтвердили, что намерены исполнить требование регулятора и платить по повышенной ставке. Однако никто из них не уточнил, будут ли подняты цены на продукцию в связи с предстоящими изменениями.