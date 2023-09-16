Ставка НДС на гамбургеры в России вырастет до 20%

С 1 октября в России налог на добавленную стоимость для фастфуд-заведений вырастет до 20%, заявила Федеральная налоговая служба в опубликованном письме.
Прямо сейчас гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и близкие к ним блюда относятся к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, поэтому НДС на них составлял 10%. Российские суды с таким подходом довольно часто соглашались, уточняет «Интерфакс». С 1 октября этот недочет устранят.
Теперь у этой категории блюд появится собственный налоговый код. «Учитывая, что сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия, которым соответствуют коды группировки Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОКПД2 10.85.19, не указаны в перечне № 908, то при их реализации применяется ставка НДС в размере 20%», — пишут представители ведомства.
«Интерфакс» также опросил крупнейшие сети быстрого питания «Вкусно — и точка», Rostic’s и «Бургер Кинг». Все они подтвердили, что намерены исполнить требование регулятора и платить по повышенной ставке. Однако никто из них не уточнил, будут ли подняты цены на продукцию в связи с предстоящими изменениями.
Согласно исследованию аналитиков «Чек Индекс», за первые полгода 2023 года средний чек на фастфуд вырос на 10%, до 439 руб., обращала внимание «Газета.Ru». Среди них больше всех подорожали бургеры — на 10% год к году, до 241 руб.