Одержимость соцсетями и еще 8 факторов, которые могут испортить впечатление при знакомстве

«[Портится впечатление,] когда у человека нет никакого хобби. Мне не нужно, чтобы кто‑то ждал, что я буду их развлекать. Хочу видеть личность, у которой есть своя жизнь, свои друзья и которая не чувствует себя брошенной, если я хочу провести время в одиночестве или пойти куда‑нибудь со своими знакомыми», — JaguarData.