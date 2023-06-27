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Одержимость соцсетями и еще 8 факторов, которые могут испортить впечатление при знакомстве

Анна Красюк
Сегодня в 18:01

Всего одна черта характера или поступок могут изменить отношение к человеку, к которому еще недавно была симпатия. Пользователи реддита перечисляют подобные красные флаги, мы собрали девять самых наглядных.

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«[Портится впечатление,] если человек постоянно жалуется. Должно быть хоть что‑то, что ему нравится. Еще раздражает, если он никогда не берет на себя ответственность за свои собственные ошибки и всегда обвиняет других людей или обстоятельства», — TheVillageFool12.

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«[Портит впечатление] отсутствие сочувствия к другим. Если люди думают, что они лучше официанта или помощника, они ошибаются», — Motor_Classic9651.

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«[Портится впечатление,] когда у человека нет никакого хобби. Мне не нужно, чтобы кто‑то ждал, что я буду их развлекать. Хочу видеть личность, у которой есть своя жизнь, свои друзья и которая не чувствует себя брошенной, если я хочу провести время в одиночестве или пойти куда‑нибудь со своими знакомыми», — JaguarData.

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«[Портится впечатление,] когда человек начинает исполнять танец из тиктока посреди оживленного общественного места», — bdtv75702.

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«[Портится впечатление,] когда человек грубый, высокомерный, эгоистичный, нежелающий признавать ошибки и работать над их исправлением», — ThatLousyGamer.

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«[Портится впечатление,] если человек односложно отвечает или не выражает интерес к разговору. Я могу вести беседу, но не смогу полностью вовлечься, если второй не приложит определенных усилий», — Business-Cut5342.

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«[Портит впечатление] одержимость социальными сетями и неумение жить настоящим моментом», — nick-the-greek.

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«[Портится впечатление,] если человек говорит гадости о тех, с кем недавно тусовался», — letitbreakthrough.

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«[Портится впечатление,] если человек предвзят к большинству вещей. Я не прошу никого любить то, что нравится мне, — просто будьте непредубежденны, не отвергайте это открыто. Жизнь слишком коротка, чтобы быть озлобленными», — Happy-Grapefruit2464.

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