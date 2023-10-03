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Леди Гагу освободили от обязанности платить 500 тысяч долларов женщине, обвиненной в краже ее собак

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:41

Суд Лос-Анджелеса освободил певицу Леди Гагу от необходимости выплачивать 500 тыс. долларов Дженнифер МакБрайд — женщине, вернувшей ей похищеных собак Коджи и Густавто. Об этом сообщил People.

Cудья посчитал, что МакБрайд не должна получить выгоду от кражи псов, в которой она оказалась причастной. Женщину арестовали вместе с пятью другими людьми, обвиненными в похищении животных, и осудили условно за «сокрытие краденого».

Хотя МакБрайд не была осуждена за саму кражу собак и случившееся во время нее нападение на выгульщика, квалифицированное полицией как покушении на убийство, суд посчитал ее все же причастной к преступлению.

По словам юристов Леди Гаги, МакБрайд предоставила суду заявление, «не имеющее смысла». В нем женщина утверждала, что «никоим образом не причастна к краже» и только «завладела» собаками, чтобы вернуть их хозяйке.

Суд, очевидно, не поверил МакБрайд и отклонил ее иск, в котором та требовала обещанное вознаграждение и компенсацию за отказ оперативно выплатить его в размере 1,5 млн долларов.

На выгульщика собак Леди Гаги Райана Фишера напали вечером 24 февраля 2021 года в Голливуде. Незнакомцы несколько раз выстрелили в мужчину и забрали с собой двух питомцев из трех, находившихся на прогулке. Третья собака убежала с места происшествия и позже была найдена охранником Гаги.

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