«Русы против ящеров» попали в топ-10 по продажам в российском Steam

Основанная на мемах игра «Русы против ящеров» поднялась на восьмую строчку по объему выручки от продаж в российском Steam. На это обратил внимание DTF.
На момент написания заметки творение студии the Bratans опустилось но десятое место, но все еще опережает такие хиты как Team Fortress 2, Lies of P и Crysis Remastered Trilogy.
В Steam у слэшера 97% положительных отзывов на основе более 5000 обзоров. Максимальный онлайн в экшене превысил 11000 человек. Тайтл продают в России по 42 рубля.
«Русы против ящеров» вышли 27 сентября 2023 года. По сюжету игрокам предстоит выступить в роли одного из лучших воинов древних русов, чтобы дать отпор ящерам, пытающимся захватить славянские земли. Главные герои — Радислав Багиров, Дрочеслав, сын Сергея, и Всеслав Чародей.
В основу игры легли вымышленные теории от ютуб-канала «Профессор Багиров», который занимается «разоблачением ящерской идеологии». Мемы про войну древних русов и ящеров быстро набрали популярность в сети.
В них под видом забытой истории рассказывают, как вымышленная древнерусская империя боролась с инопланетными захватчиками, а ее жители катались на динозаврах.