РКН намерен заблокировать VPN-сервисы во всех онлайн-магазинах приложений

Роскомнадзор планирует выпустить приказ о блокировке VPN-сервисов во всех онлайн-магазинах приложений, включая Play Market и App Store. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артема Шейкина.
Согласно документу, РКН сможет блокировать VPN-сервисы во всех маркетах с 1 марта 2024 года. Доступ будет закрыт к тем приложениям, которые помогают пользователям сидеть на заблокированных в России сайтах.
В качестве примера Шейкин привел сервисы, которые открывают доступ к соцсети Instagram*.
«Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta*, которая признана экстремистской организацией», — сказал сенатор.
Ранее Роскомнадзор предложил начиная с 1 марта 2024 года блокировать сайты с информацией о сервисах VPN. Речь идет, в том числе, о данных, «направленных на убеждение в привлекательности использования способов обхода блокировок» и «обосновывающих достоинства использования способов».
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.