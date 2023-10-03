РКН намерен заблокировать VPN-сервисы во всех онлайн-магазинах приложений

Роскомнадзор планирует выпустить приказ о блокировке VPN-сервисов во всех онлайн-магазинах приложений, включая Play Market и App Store. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артема Шейкина.