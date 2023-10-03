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РКН намерен заблокировать VPN-сервисы во всех онлайн-магазинах приложений

Виктория Шанина
Сегодня в 16:25

Роскомнадзор планирует выпустить приказ о блокировке VPN-сервисов во всех онлайн-магазинах приложений, включая Play Market и App Store. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артема Шейкина.

Согласно документу, РКН сможет блокировать VPN-сервисы во всех маркетах с 1 марта 2024 года. Доступ будет закрыт к тем приложениям, которые помогают пользователям сидеть на заблокированных в России сайтах.

В качестве примера Шейкин привел сервисы, которые открывают доступ к соцсети Instagram*.

«Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta*, которая признана экстремистской организацией», — сказал сенатор.

Ранее Роскомнадзор предложил начиная с 1 марта 2024 года блокировать сайты с информацией о сервисах VPN. Речь идет, в том числе, о данных, «направленных на убеждение в привлекательности использования способов обхода блокировок» и «обосновывающих достоинства использования способов».

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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Артем Шейкин
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