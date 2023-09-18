Роскомнадзор предложил блокировать сайты с информацией о VPN-сервисах с 1 марта

Роскомнадзор предложил начать блокировать с 1 марта сайты с информацией о способах доступа к запрещенным в России ресурсам, в том числе — о сервисах VPN. Соответствующий проект появился на портале нормативных правовых актов.
Ведомство разработало критерии, согласно которым предлагают блокировать сайты. Они, как считают в Роскомнадзоре, должны действовать с 1 марта 2024 года по 1 сентября 2029 года.
В число критериев (всего их семь) входит «наличие информации, направленной на убеждение в привлекательности использования способов» обхода блокировок и «наличие информации, обосновывающей достоинства использования способов».
Согласно тексту проекта, Роскомнадзор предлагает не использовать сформулированные критерии к научной, научно-технической и статистической информации о способах получения доступа к заблокированным сайтам.
Владимир Путин подписал 31 июля закон, утвердивший информацию о способах обхода блокировок в качестве основания для внесения ресурсов в Единый реестр запрещенной информации. Минцифры в свою очередь 3 сентября представило проект постановления, предоставляющий Роскомнадзору право на блокировку сайтов.