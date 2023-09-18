Реклама
Новости

Роскомнадзор предложил блокировать сайты с информацией о VPN-сервисах с 1 марта

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:10

Роскомнадзор предложил начать блокировать с 1 марта сайты с информацией о способах доступа к запрещенным в России ресурсам, в том числе — о сервисах VPN. Соответствующий проект появился на портале нормативных правовых актов.

Ведомство разработало критерии, согласно которым предлагают блокировать сайты. Они, как считают в Роскомнадзоре, должны действовать с 1 марта 2024 года по 1 сентября 2029 года.

В число критериев (всего их семь) входит «наличие информации, направленной на убеждение в привлекательности использования способов» обхода блокировок и «наличие информации, обосновывающей достоинства использования способов».

Согласно тексту проекта, Роскомнадзор предлагает не использовать сформулированные критерии к научной, научно-технической и статистической информации о способах получения доступа к заблокированным сайтам.

Владимир Путин подписал 31 июля закон, утвердивший информацию о способах обхода блокировок в качестве основания для внесения ресурсов в Единый реестр запрещенной информации. Минцифры в свою очередь 3 сентября представило проект постановления, предоставляющий Роскомнадзору право на блокировку сайтов.

расскажите друзьям
теги
Роскомнадзор
люди
Владимир Путин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»