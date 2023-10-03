Сербский фестиваль Changeover (от создателей «Боли») сообщил об угрозах музыкантам-партнерам

«Ненависть парализовала умы комментаторов, которые думают, что делают миру одолжение, превращая нашу жизнь в кошмар. Уже не первый раз группы, которые мы бронировали, получают угрозы и сообщения, пытающиеся дискредитировать нас. Так будет продолжаться до тех пор, пока музыканты и учреждения культуры реагируют и не готовы отличать провокацию от справедливой правды изгнанных культурных деятелей, таких как артисты и организаторы», — говорится в инстаграме* проекта.