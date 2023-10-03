Сербский фестиваль Changeover (от создателей «Боли») сообщил об угрозах музыкантам-партнерам

Команда фестиваля Changeover, который с 2022 года проходит в сербском Белграде, сообщила об угрозах группам, согласившимся участвовать в ивенте. Организуют фест люди, стоявшие за Moscow Music Week и «Болью».
«Ненависть парализовала умы комментаторов, которые думают, что делают миру одолжение, превращая нашу жизнь в кошмар. Уже не первый раз группы, которые мы бронировали, получают угрозы и сообщения, пытающиеся дискредитировать нас. Так будет продолжаться до тех пор, пока музыканты и учреждения культуры реагируют и не готовы отличать провокацию от справедливой правды изгнанных культурных деятелей, таких как артисты и организаторы», — говорится в инстаграме* проекта.
Там подчеркивается, что команда фестиваля состоит из граждан Сербии, России, Украины, Беларуси и Израиля. «Да, большая часть нашего коллектива проводила фестивали в России, включая Moscow Music Week и „Боль“, где выступали множество великих андеграундных групп со всего мира. На всех наших мероприятиях продвигались такие гуманистические ценности, как дружба, мультикультурализм, свобода всех видов и пацифизм», — сообщают в Changeover.
Организаторы отмечают, что после начала военной операции на Украине они покинули Россию, некоторым их них возвращаться домой опасно, и, возможно, они больше не увидят родственников и друзей. «Теперь мы все жители Сербии, где удалось найти новый дом и возможность дальше заниматься любимым делом», — говорится в сообщении.
«На нашем фестивале играют группы с русскими корнями. Все они живут в Белграде, Берлине, Ереване или в других странах Европы. Некоторые из них больше не используют аббревиатуру (RU), потому что на них постоянно нападают шовинисты, которые заботятся только о поиске козлов отпущения для националистической мести», — добавляется там.
Степан Казарьян и команда отменили фестиваль «Боль» и переехали в Белград в конце февраля прошлого года. На новом фесте Changeover, который они запустили, играют как европейские, так и российские группы. В этом году Changeover пройдет в Белграде с 11 по 14 октября, в лайнапе — британские группы Giant Swan, The KVB, Japanese Television, российские 3H Company, Marzahn, Oligarkh и еще десятки имен.
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