Первый — где мы там будем жить, если туда переедут сотни тысяч? Второй момент — что я там буду делать? Просто сидеть и ждать? Там не то что нет рынка — нет даже предпосылок к его созданию. Армянские культурные деятели рассказывают уже пятый месяц про солдауты по 400 человек на концерты Noize MC. Это все здорово, но это not my cup of tea. Там отсутствует в большом виде публика, с которой можно что‑то вот реально интересное делать вне техно. Зато присутствует дорогущая логистика, потому что это [далеко от] Европы.