Дрейк подарил 50 тыс. долларов фанату, которого бросила девушка

На своем концерте в Майами Дрейк пообещал отдать 50 тыс. долларов фанату, чтобы тот не слишком расстраивался по поводу расставания с девушкой. Видео с шоу опубликовал журнал HipHopDX.
Дрейк заметил этого парня благодаря плакату, который он держал в руках. И прямо во время концерта фанат рассказал о том, что его бросила девушка.
Он признался, что потратил все свои сбережения на билеты для себя и возлюбленной на этот концерт. Но в итоге она не пошла на шоу, как можно догадаться.
Толпа начала кричать: «К черту эту сучку». Но Дрейк слегка успокоил фанатов, отметив, что такие выражения звучат агрессивно.
В итоге рэпер сказал: «А знаешь что? Она будет чувствовать себя очень хреново, потому что я дам тебе 50 тысяч. Это твой вечер! Я не буду выражаться, как все вы, но к черту эту юную леди».