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Дрейк подарил 50 тыс. долларов фанату, которого бросила девушка

Виктория Шанина
Сегодня в 12:15

На своем концерте в Майами Дрейк пообещал отдать 50 тыс. долларов фанату, чтобы тот не слишком расстраивался по поводу расставания с девушкой. Видео с шоу опубликовал журнал HipHopDX.

Дрейк заметил этого парня благодаря плакату, который он держал в руках. И прямо во время концерта фанат рассказал о том, что его бросила девушка.

Он признался, что потратил все свои сбережения на билеты для себя и возлюбленной на этот концерт. Но в итоге она не пошла на шоу, как можно догадаться.

Толпа начала кричать: «К черту эту сучку». Но Дрейк слегка успокоил фанатов, отметив, что такие выражения звучат агрессивно.

В итоге рэпер сказал: «А знаешь что? Она будет чувствовать себя очень хреново, потому что я дам тебе 50 тысяч. Это твой вечер! Я не буду выражаться, как все вы, но к черту эту юную леди».

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