В ответах и цитатах твита поклонники честно признаются, что, глядя на такую гору денег, им сложно удержаться от мыслей о краже. Некоторые даже делятся планами на то, как бы сделать это наиболее оптимально: спуститься на веревке с потолка и утащить в стиле Итана Ханта из «Миссии Невыполнима», пропилить под ящиком дыру в стойке, как это бы сделали злодеи из «Скуби Ду» или опрокинуть контейнер и собрать всё липкой лентой на кроссовках.