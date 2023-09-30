Дрейк приехал в стрип-клуб с прозрачным ящиком, полным денег. Поклонники тут же начали строить планы, как бы украсть у рэпера контейнер.
26 сентября у канадца был концерт в Атланте. Город известен ночной культурой, в том числе, большим числом стрип-клубов. Рэпер прибыл в один из них, а компанию ему составил большой пластиковый контейнер, набитый пачками денег, видео с ним опубликовали представители заведения Onyx. По оценке New York Post, в ящик поместилось около 250 тыс. однодолларовых купюр.
«Прошлая ночь прошла как в тумане», — озаглавил видеозапись подписал клуб в своем инстаграме*, отсылаясь на название тура артиста «It’s All a Blur». В ролике Дрейк тянется за новой пачкой денег в стоящий на барной стойке ящик.
Фанатов удивила выходка рэпера, а ролик с ящиком завирусился в соцсетях, сейчас у него больше 26 млн просмотров в одном из фан-аккаунтов в твиттере.
В ответах и цитатах твита поклонники честно признаются, что, глядя на такую гору денег, им сложно удержаться от мыслей о краже. Некоторые даже делятся планами на то, как бы сделать это наиболее оптимально: спуститься на веревке с потолка и утащить в стиле Итана Ханта из «Миссии Невыполнима», пропилить под ящиком дыру в стойке, как это бы сделали злодеи из «Скуби Ду» или опрокинуть контейнер и собрать всё липкой лентой на кроссовках.
Другой заметный звездный ролик этой недели — видео с Дженной Ортегой и киви. Актриса показала фанатам, что ест фрукт вместе с кожурой, а зрители увидели в этом примету психопата и предложили посадить её в тюрьму.
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