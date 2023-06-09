Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, в том числе из‑за хранения секретных документов

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам. Об этом пишет РИА «Новости».
Согласно обвинительному заключению, 45-му американскому президенту вменяют в том числе незаконное хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью. С этим связан 31 пункт обвинения.
Кроме того, Трамп подозревается в «заговоре с целью препятствования правосудию», «сокрытии документации или записей», а также «ложных заявлениях и показаниях».
Список обвинений утвердило «большое жюри» присяжных. По каждой из статей Трампу может грозить до 20 лет тюрьмы.
При этом, как отмечает Би-би-си, Дональд Трамп все еще может баллотироваться в президенты. Наказание по выдвинутым обвинениям не предусматривает запрет на занятие государственных должностей.
На данный момент Трамп числится кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Это будет его третье выдвижение: в 2016 году он победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон, в 2020-м проиграл действующему президенту США Джо Байдену.