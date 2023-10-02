В Британии отпустили под залог двух подозреваемых по делу о срубленном «дереве Робин Гуда»

В полиции сказали, что расследование пока находится на ранней стадии. Там попросили воздержаться от спекуляций по поводу инцидента, поскольку они могут помешать расследованию. Всех, кому известно что‑то, что может представлять интерес для правоохранителей, попросили связаться с полицией графства Нортумберленд.