В Британии отпустили под залог двух подозреваемых по делу о срубленном «дереве Робин Гуда»

Второй подозреваемый, арестованный по делу о разрушении многовекового платана, известного как «дерево Робин Гуда», отпущен под залог в Великобритании. Об этом сообщает газета The Chronicle.
Имя фигуранта не раскрывается, известно лишь, что это мужчина «старше 60 лет». Он был задержан 29 сентября — в день, когда был отпущен под залог первый подозреваемый, 16-летний подросток.
В сети предположили, что дерево срубил бывший дровосек, 69-летний Уолтер Ренвик, который недавно лишился прав на недвижимость. Однако сам он заявил The Sun, что к разрушению платана не причастен.
В полиции сказали, что расследование пока находится на ранней стадии. Там попросили воздержаться от спекуляций по поводу инцидента, поскольку они могут помешать расследованию. Всех, кому известно что‑то, что может представлять интерес для правоохранителей, попросили связаться с полицией графства Нортумберленд.
«Дерево Робин Гуда» росло на территории национального парка Нортумберленд в течение нескольких сотен лет. Оно было одним из самых фотографируемых деревьев Великобритании. В ночь с 27 на 28 сентября достопримечальность нашли рухнувшей.
Древний платан стал популярным в 1991 году после выхода фильма «Робин Гуд — принц воров» с Кевином Костнером. Дерево «сыграло роль» легендарного дуба из Шервудского леса, в котором располагалось логово главного героя.