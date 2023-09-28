В Великобритании задержали подростка, срубившего многовековое «дерево Робин Гуда»

В Великобритании задержали 16-летнего подростка, который срубил многовековой платан, известный как «дерево Робин Гуда», Об этом сообщил ТАСС.
«Дерево Робин Гуда» росло на территории национального парка Нортумберленд в течение нескольких сотен лет. Оно было одним из самых фотографируемых деревьев Великобритании.
Ночью с 27 на 28 сентября платан рухнул. Администрация парка, а также полиция нашли основания считать, что дерево сребили намеренно. Причины этого злодеяния пока неизвестны.
«Это известная на весь мир достопримечательность. События сегодняшнего дня вызвали огромный шок, печаль и злость среди местного сообщества и не только», — отметили в полиции.
«Дерево Робин Гуда» стало популярным в 1991 году после выхода фильма «Робин Гуд: Принц воров» с Кевином Костнером. В ленте в нем располагалось логово главного героя. Платан «сыграл роль» легендарного дуба из Шервудского леса.
В 2016 году «дерево Робин Гуда» было признано деревом года в Англии по версии благотворительной организации по сохранению лесов The Woodland Trust.