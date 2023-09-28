В Великобритании задержали подростка, срубившего многовековое «дерево Робин Гуда»

«Дерево Робин Гуда» стало популярным в 1991 году после выхода фильма «Робин Гуд: Принц воров» с Кевином Костнером. В ленте в нем располагалось логово главного героя. Платан «сыграл роль» легендарного дуба из Шервудского леса.