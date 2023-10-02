Реклама
Новости

Егор Крид выиграл суд у Mash за клевету, что он якобы попал в черный список МВД

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:48

Савеловский суд Москвы признал виновным телеграм-канал Mash по иску Егора Крида о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение по этому делу вынесли еще 28 сентября. Однако стало известно об этом только сейчас.

Поводом для подачи иска стала публикация Mash, что якобы певец попал в черный список МВД, куда входят блогеры и известные люди, которых ведомство собирается проверять на неуплату налогов и отмывание денег.

Теперь в течение десяти дней с момента вступления решения в силу телеграм-канал должен опубликовать опровержение. А также выплатить Криду 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и возместить расходы на оплату госпошлины (900 рублей). Изначально музыкант требовал от Mash 1 млн.

Это уже второй иск Крида к Mash. В июне стало известно, что певец подал в суд на телеграм-канал из‑за публикации, что он якобы получил 4,5 млн рублей за двухминутный ролик для проекта «Разговоры о важном».

Представители Крида говорили, что он не получал денег за этот ролик и принял участие в «Разговорах о важном» бесплатно. В настоящее время пост Mash удален, а иск рассматривается тем же Савеловским судом.

расскажите друзьям
люди
Крид
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»