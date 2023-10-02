Егор Крид выиграл суд у Mash за клевету, что он якобы попал в черный список МВД

Савеловский суд Москвы признал виновным телеграм-канал Mash по иску Егора Крида о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Решение по этому делу вынесли еще 28 сентября. Однако стало известно об этом только сейчас.
Поводом для подачи иска стала публикация Mash, что якобы певец попал в черный список МВД, куда входят блогеры и известные люди, которых ведомство собирается проверять на неуплату налогов и отмывание денег.
Теперь в течение десяти дней с момента вступления решения в силу телеграм-канал должен опубликовать опровержение. А также выплатить Криду 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и возместить расходы на оплату госпошлины (900 рублей). Изначально музыкант требовал от Mash 1 млн.
Это уже второй иск Крида к Mash. В июне стало известно, что певец подал в суд на телеграм-канал из‑за публикации, что он якобы получил 4,5 млн рублей за двухминутный ролик для проекта «Разговоры о важном».
Представители Крида говорили, что он не получал денег за этот ролик и принял участие в «Разговорах о важном» бесплатно. В настоящее время пост Mash удален, а иск рассматривается тем же Савеловским судом.