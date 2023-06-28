Егор Крид судится с Mash за публикацию о его гонораре за «Разговоры о важном»

Причиной иска стала публикация Mash о том, что певец якобы получил 4,5 млн рублей за двухминутный ролик для проекта «Разговоры о важном».
Крид требует удалить эту новость, признав ее порочащей честь и деловую репутацию артиста. В качестве материальной компенсации с телеграм-канала просят взыскать 4 млн рублей.
Новость Mash о гонораре для Крида вышла 14 мая, но сейчас недоступна в телеграм-канале. Представительница артиста в тот же день сказала, что информация Mash неверная, а Крид провел урок бесплатно.
Ролик с участием Крида показали российским школьникам 23 января. Тогда на «Разговорах о важном» обсуждалась «медиаграмотность и цифровая гигиена». Артист рассказал ученикам, что такое скам, и призвал «не вестись на фейки». Некоторые родители, а также Екатерина Мизулина и Мария Шукшина остались недовольны выбором спикера.