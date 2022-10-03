Нобелевку в области физиологии и медицины вручили за изучение генетических основ эволюции человека

В Стокгольме началась Нобелевская неделя. Лауреатом премии в номинации «Физиология или медицина» получил шведский биолог Сванте Пеэбо. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Пеэбо получил награду за исследование «генома вымерших гомининов и эволюции человека». Новаторские методы ученого позволили сделать то, что раньше казалось невозможным, — секвенировать геном неандертальца. Кроме того, он открыл ранее неизвестный вид гоминина.

Вместе с тем Сванте Пеэбо обнаружил, что перенос генов из этих вымерших гомининов в Homo sapiens произошел после миграции из Африки около 70 тыс. лет назад. Это открытие позволит исследователям изучать физиологию современных людей, в частности то, как иммунная система реагирует на инфекции.

Награждение Нобелевки традиционно начинается с объявления победителей в области медицины и физиологии. Во вторник, 4 октября, будут названы лауреаты по физике, на следующий день — по химии. Завершится Нобелевская неделя 10 октября.

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награду присудили за открытие рецепторов, которые отвечают за температуру, боль и давление.

Годом ранее премию в этой области вручили вирусологам Харви Олтеру, Майклу Хотону и Чарлзу Райсу за открытие вируса гепатита C. Они идентифицировали этот вирус еще в 1989 году методом клонирования ДНК-копии вируса, который взяли у инфицированных шимпанзе.