ВЦИОМ: россияне назвали Shaman и Полину Гагарину певцом и певицей года

Shaman и Полина Гагарина стали певцом и певицей года для россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
33% россиян считают исполнителя Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) певцом года на эстраде. Второе место в опросе занял Олег Газманов (11%), а третье — Николай Басков (10%).
В список фаворитов россиян также попали Сергей Лазарев (8%), Григорий Лепс и Филипп Киркоров (по 7%), Лев Лещенко (5%). Реже лучшим певцом называли Леонида Агутина, Николая Расторгуева, Диму Билана и Александра Маршала (по 3%).
Лучшей певицей Полину Гагарину назвали 19% опрошенных. На втором месте Лариса Долина (11%), Anna Asti (6%). В список также попали Валерия, Пелагея, Ирина Аллегрова (по 5%), Алла Пугачева (4%), Слава, Лолита, Клава Кока и Елена Ваенга (по 3%).
Певцом года Shaman чаще называли женщины (35% против 29%) и россияне от 45 лет (41–42%). Полину Гагарину лучшей певицей также чаще называли женщины (21% против 14%) и россияне от 18 до 44 лет.