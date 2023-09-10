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«Так бывает, когда любовь переполняет сердце»: фанатка упала в обморок на концерте Shaman

Семён Гудошников
Сегодня в 18:15

Фанатка, с которой Shaman станцевал на сцене во время концерта в Петербурге, упала в обморок. Об этом пишет телеграм-канал «Ротонда».

Певец спустился к зрителям и выбрал девушку из толпы, чтобы станцевать с ней под одну из медленных песен. К концу танца поклонница Шамана упала в обморок, охранники вынесли ее со сцены на руках.

Артист заверил зрителей, что «все хорошо». «Так бывает, когда любовь переполняет сердце, и это море просто вытекает из берегов», — заявил он.

Петербургский концерт Shaman состоялся 9 сентября на «Газпром арене». На него бесплатно раздавали билеты муниципалитеты, школы и библиотеки, отмечает «Ротонда». В результате сидячие места оказались полностью заняты — в отличие от фанзоны. Как отмечает «Деловой Петербург», выступление артиста посетили около 40 тыс. человек.

На «Газпром арену» Shaman прилетел на вертолете, а затем пересел в мотоцикл и заехал на нем на сцену. Во время концерта артист прочитал письмо десятиклассника Никиты из ДНР. «Для нас твои песни имеют особый смысл. Они дарят нам надежду. Наша большая мечта — побывать на твоём концерте», — цитирует его «Ротонда».

Затем к Шаману вышел его пресс-секретарь и заявил, что Никита вместе со своей семьей сегодня на концерте. Правда, их не показали зрителями.

Была и еще одна ситуация, которая обыгрывалась как неожиданная. Артист увидел в зале бывшего одногруппника из «Гнесинки», где в прошлом учился. Shaman предложил ему спеть, молодой человек выбрал песню Муслима Магомаева «Море», и уже через несколько секунд на стадионе зазвучал нужный минус.

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