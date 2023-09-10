«Так бывает, когда любовь переполняет сердце»: фанатка упала в обморок на концерте Shaman

На «Газпром арену» Shaman прилетел на вертолете, а затем пересел в мотоцикл и заехал на нем на сцену. Во время концерта артист прочитал письмо десятиклассника Никиты из ДНР. «Для нас твои песни имеют особый смысл. Они дарят нам надежду. Наша большая мечта — побывать на твоём концерте», — цитирует его «Ротонда».