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Болгария запрещает въезд автомобилей с российскими номерами

Виктория Шанина
Сегодня в 12:14

Власти Болгарии запретят въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом пишет местное агентство 24chasa со ссылкой на главу пограничной полиции Антона Златанова.

Как отмечает Златанов, запрет начнет действовать до конца дня (2 октября). Он напомнил, что для грузовиков с российскими номерами это ограничение установлено уже несколько месяцев.

Также с 3 октября на автомобилях с российскими номерами нельзя будет въехать в Норвегию. А в Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии запрет уже действует.

Страны объясняют свое решение требованиями Еврокомиссии. ЕС опубликовал новое руководство по правилам соблюдения антироссийских санкций.

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