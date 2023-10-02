Болгария запрещает въезд автомобилей с российскими номерами

Власти Болгарии запретят въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом пишет местное агентство 24chasa со ссылкой на главу пограничной полиции Антона Златанова.
Как отмечает Златанов, запрет начнет действовать до конца дня (2 октября). Он напомнил, что для грузовиков с российскими номерами это ограничение установлено уже несколько месяцев.
Также с 3 октября на автомобилях с российскими номерами нельзя будет въехать в Норвегию. А в Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии запрет уже действует.
Страны объясняют свое решение требованиями Еврокомиссии. ЕС опубликовал новое руководство по правилам соблюдения антироссийских санкций.
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