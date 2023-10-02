Финальный сезон «Академии „Амбрелла“» выйдет в 2024 году

Как отмечает Netflix, в последнем сезоне в шоу вернутся все главные действующие лица — семеро детей Реджиналда Харгривса, он сам и девушка по имени Лайла. Их роли по-прежнему будут исполнять Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастаньеда, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберт Шихан, Эйдан Галлахер, Джастин Мин, Риту Арья и Колм Фиори.