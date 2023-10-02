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Финальный сезон «Академии „Амбрелла“» выйдет в 2024 году

Виктория Шанина
Сегодня в 10:15

Четвертый и последний сезон супергеройской драмы «Академии „Амбрелла“» дебютирует на Netflix в 2024 году. Об этом стриминговая платформа 1 октября объявила в своем официальном аккаунте в X (ранее — Twitter).

Анонс сервис опубликовал вместе с подписью «С днем рождения, бреллисы» и видео, на котором персонажи шоу разбивают пиньяту и надевают праздничные колпаки. В аккаунте сериала есть пояснение — именно 1 октября 1989 года в разных странах мира родились 43 ребенка со сверхспособностями.

Точную дату Netflix не назвал. Зато шоураннер сериала Стив Блэкмен подтвердил, что в финальном приключении будет шесть эпизодов.

О продлении шоу «Академия „Амбрелла“» на четвертый сезон стало известно в августе 2022 года. Его съемки которого завершились летом 2023-го.

Как отмечает Netflix, в последнем сезоне в шоу вернутся все главные действующие лица — семеро детей Реджиналда Харгривса, он сам и девушка по имени Лайла. Их роли по-прежнему будут исполнять Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастаньеда, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберт Шихан, Эйдан Галлахер, Джастин Мин, Риту Арья и Колм Фиори.

Героям впервые придется справляться с трудностями без своих суперспособностей. В конце третьего сезона семья Харгривс оказалась в новой версии реальности, где они ничем не отличаются от обычных людей.

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Колм Фиори
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