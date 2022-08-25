Netflix продлил сериал «Академия „Амбрелла“» на четвертый сезон. Он станет последним

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал «Академия „Амбрелла“» на четвертый сезон. Он станет для шоу финальным. Об этом компания сообщила в твиттере.

Над завершением сериала будет работать его создатель и шоураннер Стив Блэкман. По сообщению Netflix, в последнем сезоне в шоу вернутся все главные действующие лица — семеро детей Реджиналда Харгривса, он сам и девушка по имени Лайла.

Их роли по-прежнему будут исполнять Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастаньеда, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберт Шихан, Эйдан Галлахер, Джастин Мин, Риту Арья и Колм Фиори.

Героям впервые придется справляться с трудностями без своих суперспособностей. В конце третьего сезона семья Харгривс оказалась в новой версии реальности, где они ничем не отличаются от обычных людей.

«Они всегда готовы к вызову. Эта новая реальность была продиктована Харгривсом, который перепрограммировал Вселенную в конце третьего сезона. Но из‑за действий Эллисон он не закончил то, что начал», — рассказал Блэкман.

Он отметил, что отсутствие суперсил у героев будет не единственной странностью новой реальности. Харгривсам предстоит столкнуться с новыми врагами, и ставки, как пообещал шоураннер, «будут высоки как никогда».

Блэкман добавил, что в четвертом сезоне зрители получат ответы на свои вопросы о Бене. В финале третьего сезона его показали в метро где‑то в Корее с книгой о гончарном деле в руках. «Во всем есть смысл», — подчеркнул кинематографист.

Он также отметил, что выпустит для Netflix в ближайшее время еще два сериала — «Horizon Zero Dawn» и «Orbital». Они будут отличаться от «Академии „Амбрелла“». Один расскажет о далеком будущем, другой — о современной космической станции.

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