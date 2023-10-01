Microsoft перестала продлевать лицензии компаниям из РФ. Минцифры: в стране есть альтернативный софт

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство не рассчитывало на иной исход, «все понимали, что к этому идет». По его словам, на подготовку у министерства было полтора года, и альтернативы продуктам Microsoft в стране есть — например, российские операционные системы на базе Linux.