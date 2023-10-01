Microsoft перестала продлевать лицензии компаниям из РФ. Минцифры: в стране есть альтернативный софт

Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в РФ, говорится в письме техподдержки. Позднее в корпорации заявили, что соблюдают санкционный режим в отношении страны, поэтому продажи новой продукции и услуг приостановлены.
Это касается корпоративных подписок Microsoft 365, которые включают сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint.
Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство не рассчитывало на иной исход, «все понимали, что к этому идет». По его словам, на подготовку у министерства было полтора года, и альтернативы продуктам Microsoft в стране есть — например, российские операционные системы на базе Linux.