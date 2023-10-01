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Microsoft перестала продлевать лицензии компаниям из РФ. Минцифры: в стране есть альтернативный софт

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:57

С 30 сентября Microsoft прекратила продлевать лицензии российским компаниям, сообщает ТАСС. Корпорация не стала пересматривать решение.

Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в РФ, говорится в письме техподдержки. Позднее в корпорации заявили, что соблюдают санкционный режим в отношении страны, поэтому продажи новой продукции и услуг приостановлены.

Это касается корпоративных подписок Microsoft 365, которые включают сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство не рассчитывало на иной исход, «все понимали, что к этому идет». По его словам, на подготовку у министерства было полтора года, и альтернативы продуктам Microsoft в стране есть — например, российские операционные системы на базе Linux.

10 августа Microsoft предупреждала, что не будет продлевать лицензии на ПО после 30 сентября.

В марте 2022 года после начала военной спецоперации на территории Украины Microsoft объявила о приостановке продаж продуктов и услуг в РФ. Глава компании Брэд Смит заявлял, что сокращение бизнеса в стране продолжится, «пока ничего не останется».

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Максут ШадаевБрэд Смит
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