Microsoft предупредила российские компании, что не будет продлевать лицензии на ПО после 30 сентября

Microsoft разослала российским компаниям предупреждения, что после 30 сентября лицензии продлены не будут. Письмо опубликовало информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.
РИА «Новости» и РБК в службе поддержки Microsoft подтвердили, что разослали сообщение по поводу корпоративных подписок Microsoft 365, которые включают сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint.
Там пояснили, что это связано с санкциями, введенными Евросоюзом, Великобританией и США против РФ. «Microsoft больше не может принимать денежные переводы на счет в местном банке как платежи за сервисы в России», — говорится в письме компании.