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Microsoft предупредила российские компании, что не будет продлевать лицензии на ПО после 30 сентября

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:24

Microsoft разослала российским компаниям предупреждения, что после 30 сентября лицензии продлены не будут. Письмо опубликовало информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

РИА «Новости» и РБК в службе поддержки Microsoft подтвердили, что разослали сообщение по поводу корпоративных подписок Microsoft 365, которые включают сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint.

Там пояснили, что это связано с санкциями, введенными Евросоюзом, Великобританией и США против РФ. «Microsoft больше не может принимать денежные переводы на счет в местном банке как платежи за сервисы в России», — говорится в письме компании.

В марте 2022 года после начала военной операции на территории Украины Microsoft объявила о приостановке продаж продуктов и услуг в РФ. Глава компании Брэд Смит заявил, что сокращение бизнеса в стране продолжится, «пока ничего не останется».

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Брэд Смит
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