Фигурист Гуменник покажет запрещенный номер под музыку Rammstein. Но песня будет на русском

Фигурист сборной России Петр Гуменник выступит с программой под музыку Rammstein, пишет телеграм-канал «Матч ТВ». Однако вместо песни немецкой группы прозвучит её русскоязычный кавер от Radio Tapok.
Ранее спортсмену пришлось отказаться от хореографии с песней Rammstein «Sonne». Поводом стало отправленное в федерацию фигурного катания и министерства спорта письмо от некоего Евгения Картушина, возмущенного «непатриотичностью» выбранной звуковой дорожки. От номера фигуристу пришлось отказаться за день до прокатов сборной, несмотря на четыре месяца работы над ним.
В субботу Гуменник репетировал запрещенную программу. Однако его появление на льду сопровождала не произведение Rammstein, а его русскоязычный кавер от Radio Tapok.
Композитор Александр Гольдштейн рассказал каналу, что также добавил в кавер недостающую в нем струнную партию: «Я наложил на новую музыку скрипку, которая была в старом (немецком) варианте, но отсутствовала в новом. После этого весь трек почистил, отшлифовал и заполировал, так как на мое ухо всё было недостаточно аккуратно. В итоге я выполнил все пожелания, команде всё понравилось. Надеюсь, с таким музыкальным сопровождением трудно будет спорить. Всё, что произойдет, не может иметь отношения к музыке».
Sports.ru обратил внимание, что в разгар скандала с музыкой Гуменника выступить с той же самой песней удалось 15-летней фигуристке Таисии Проскуряковой. В прошлые выходные на «Мемориале И. Я. Рабер» она использовала инструментальную версию «Sonne» без вокала Линдеманна для части своей короткой программы.
Сразу после проката девушка сообщила, что от музыки ей тоже пришлось отказаться по решению тренеров. Её тренер не стала комментировать слова подопечной.