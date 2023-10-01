Фигурист Гуменник покажет запрещенный номер под музыку Rammstein. Но песня будет на русском

Композитор Александр Гольдштейн рассказал каналу, что также добавил в кавер недостающую в нем струнную партию: «Я наложил на новую музыку скрипку, которая была в старом (немецком) варианте, но отсутствовала в новом. После этого весь трек почистил, отшлифовал и заполировал, так как на мое ухо всё было недостаточно аккуратно. В итоге я выполнил все пожелания, команде всё понравилось. Надеюсь, с таким музыкальным сопровождением трудно будет спорить. Всё, что произойдет, не может иметь отношения к музыке».