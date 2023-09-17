«Дело государственной важности»: фигуристу сборной России запретили выступать под песню Rammstein

«В нашей федерации сказали, что нежелательно кататься под „Рамштайн“, но никаких угроз, что нас накажут, не было. Найти что‑то подобное под поставленную программу мы не смогли, видимо, трое суток все-таки не могут заменить четыре месяца работы. И придумать, как отстаивать свою точку зрения, когда у тебя в руках даже нет письма, сложно», — говорит Дайнеко в посте.