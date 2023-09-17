«Дело государственной важности»: фигуристу сборной России запретили выступать под песню Rammstein

Фигурист Петр Гуменник рассказал в эфире Первого канала, что ему пришлось отказаться от программы под песню Rammstein, пишет Sports.ru. Тренер спортсмена говорит, что ему было запрещено это делать.
«Я хотел катать Rammstein, но по независящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа», — рассказал вице-чемпион России по фигурному катанию после контрольных прокатах сборной.
Sports.ru уточняет, что Гуменник работал над программой в течение четырех месяцев и даже представил её на мастер-классе тренера Тамары Москвиной.
В комментарии «Чемпионату» он говорит, что был вынужден отменить хореографию днем ранее и выступать с прошлогодней программой.
Тренер фигуриста Вероника Дайнеко объяснила отмену электронным письмом в адрес министра спорта Олега Матицына, которое ей показала Москвина, но не стала пересылать.
«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что „Рамштайн“ — это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение», — написала тренер в комментариях паблика «СвоёФК»
«Письмо было от Картушина Евгения в Минспорта Матыцину. В рассылке стояли адреса федераций всех зимних видов спорта. Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности», — добавляет она.
«В нашей федерации сказали, что нежелательно кататься под „Рамштайн“, но никаких угроз, что нас накажут, не было. Найти что‑то подобное под поставленную программу мы не смогли, видимо, трое суток все-таки не могут заменить четыре месяца работы. И придумать, как отстаивать свою точку зрения, когда у тебя в руках даже нет письма, сложно», — говорит Дайнеко в посте.
Выступать под песню Rammstein Гуменник решил сам. В прошлом 21-летний фигурист уже выходил на лед под трек «Mein Herz Brennt» на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
В федерации фигурного катания от истории отмахнулись, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов. «Без комментариев. Не занимайтесь ерундой!» — ответил ему гендиректор ФФКР Александр Коган.
«Прекращайте! Важное событие? Никакого события!» — приводит Кузнецов слова и. о. главы ФФКР Антона Сихарулидзе.
В защиту Гуменника высказался комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале: «Мне кажется, что мы так дойдем очень далеко. Я застал времена, когда запрещали группу Kiss, это явные перегибы. У нас сложные отношения между странами, но при чем тут искусство?».
«Запрещать англоязычные или немецкие группы — несусветный бред. Многие исполнители неоднозначно относятся к нашей стране, но почему это должно переноситься на творчество? Элтон Джон живет с мужчиной, и что, мы теперь не будем слушать его песни?», — добавил телеведущий.
Хореограф Илья Авербух занял противоположную позицию в комментарии Russia Today: «Как мне кажется, внутри каждого исполнителя, тренера и хореографа должен быть свой внутренний цензор. Лично мне бы такое не пришло даже в голову. Когда я услышал об утвержденной песне, сразу подумал, что это неактуально на данный момент».