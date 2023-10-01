Booking.com не выплачивал многим владельцам отелей деньги за брони, узнала The Guardian

Онлайн-платформа бронирования отелей Booking.com не переводила деньги многим гостиничных операторам и других партнерам по всему миру, ссылаясь на техническую проблему. Об этом сообщает газета The Guardian.
С этой проблемой столкнулись владельцы отелей в Таиланде, Индонезии и странах Европы, с которыми связалась газета. При бронировании номера через Booking.com принимает предоплату и передает ее за вычетом комиссии управляющему гостиницы. О проблемах с получением платежей сообщается минимум с июля, а в некоторых случаях и несколькими месяцами ранее.
Лорен Инфельд управляет хостелами в Таиланде уже 20 лет. Booking.com прекратил выплаты американцу за один из хостелов, под который арендуется здание, в середине апреля. Он сказал, что был вынужден оплачивать аренду и другие расходы из собственного кармана, пока у него не остались последние 3 доллара. Сервис задолжал ему около 3500 долларов — это достаточно много для бизнеса в Таиланде, а арендодатель забрал помещения, отметил мужчина.
Некоторые предприниматели, которые пообщались с новостными агентствами, сообщили, что им заплатили, как только их история стала известна. «Мы понимаем разочарование хозяев и владельцев объектов размещения, которые чрезмерно пострадали из‑за продолжающейся технической проблемы, и можем подтвердить, что системные ошибки, которые повлияли на платежи, теперь исправлены, а транзакции большинства наших партнеров обработаны», — заявил представитель Booking.com.
В августе Booking Group сообщила о совокупной выручке в 5,5 млрд долларов и прибыли в 1,3 млрд за второй квартал 2023 года, что на 27% и 51% больше, чем в предыдущем году. В 2022-м ФАС РФ оштрафовала сервис на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.