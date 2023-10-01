Booking.com не выплачивал многим владельцам отелей деньги за брони, узнала The Guardian

Лорен Инфельд управляет хостелами в Таиланде уже 20 лет. Booking.com прекратил выплаты американцу за один из хостелов, под который арендуется здание, в середине апреля. Он сказал, что был вынужден оплачивать аренду и другие расходы из собственного кармана, пока у него не остались последние 3 доллара. Сервис задолжал ему около 3500 долларов — это достаточно много для бизнеса в Таиланде, а арендодатель забрал помещения, отметил мужчина.