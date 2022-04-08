Booking.com заплатил штраф в 1,3 млрд рублей за навязывание невыгодных условий российским отелям

Онлайн-платформа бронирования отелей Booking.com заплатила штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России.

Как отмечает ведомство, компания навязывала российским отеля невыгодные условия договоров. По ним гостинцы были обязаны предоставлять Booking.com и соблюдать со своей стороны партитет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг.

«Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения», — говорится в сообщении ФАС.

В августе 2021 года Федеральная антимонопольная служба признала Booking.com виновным в нарушении антимонопольного законодательства и наложила на него оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей.

«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com», — постановило тогда ведомство.

ФАС установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке и приводят к ущемлению интересов гостиниц. В ноябре 2021-го суд подтвердил размер штрафа.