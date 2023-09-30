Baza: российский лейбл черед суд и правительство США добился удаления пиратских треков GONE.Fludd

Российский лейбл Kiss Koala, бывший когда‑то подразделением Sony Music Group, выиграл суд у нескольких зарубежных компаний, которые выкладывали треки без права на это. Для этого пришлось обращаться с запросами к правительству США, сообщает телеграм-канал Baza.
Kiss Koala подал иск в Мосгорсуд, обвинив пять зарубежных сайтов в нелегальной публикации треков GONE.Fludd, Кизару, Big Baby Tape, Vesna305 и Lovv66. Доменами и IP-адресами управляет организация Icann, с которой наладить связь помогли американские власти.
В результате Kiss Koala добился удаления треков.
Sony Music Group приостановила деятельность на территории РФ весной 2022 года. На его месте и появился Kiss Koala. СМИ со ссылкой на экс-сотрудника российского Sony Music писало, что под сокращение попало большинство бывших работников лейбла.