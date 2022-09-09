Sony Music уходит из России. Мы останемся без Бритни и Måneskin? А что с нашей музыкой?

Что случилось?
Весной Sony Music Group приостановила деятельность на территории РФ. 8 сентября Billboard написал о том, что лейбл уходит из России окончательно. Российский офис и каталог уйдет в местную управляющую компанию. Газета «Коммерсант» уточняет: Sony продала свой российский музыкальный бизнес бывшим топ-менеджерам московского офиса Арине Дмитриевой и Дмитрию Козику.
Новый лейбл будет называться Kiss Koala. ИМИ со ссылкой на экс-сотрудника российского Sony Music пишет, что под сокращение попало большинство бывших работников лейбла.
Что теперь с бывшими артистами российского Sony Music?
Бывшие резиденты российского подразделения Sony Music — GONE.Fludd и другие — в явочном порядке перешли к Kiss Koala.
Пишут, что Sony Music уносит с российских стримингов весь свой иностранный репертуар. Это правда?
К сожалению, да. Sony Music действительно отзовет весь свой зарубежный каталог из местных стриминг-платформ. По данным «Коммерсанта», соответствующие уведомления уже получили «Яндекс Музыка», «Звук» и «VK Музыка». Получила ли соответствующее уведомление Apple Music (компания перестала обновлять страницу с новинками в России, но музыкальный сервис продолжает работать), неизвестно.
Чтобы оценить потери, достаточно посмотреть на список артистов, когда‑либо работавших с Sony Music, хотя бы в «Википедии».
Это надолго?
Неизвестно. Бывший A&R-менеджер российского крыла лейбла Турал Туманский сообщил, что компании нет в России и «не будет долгие годы». Другой информации о дальнейших планах Sony Music в России пока нет.
Universal Music и Warner Music тоже уйдут из России?
Два других лейбла-гиганта также приостановили свою работу в России в начале марта, заморозив инвестиции, рекламу, выпуск новой музыки и другие процессы в стране. Тем не менее источник «Афиши Daily» в российской музыкальной индустрии заявил, что Universal и Warner в данный момент не собираются выводить музыкальные активы из России.
Где теперь можно будет послушать Гарри Стайлза и Бейонсе в России?
Легально и просто — видимо, нигде. Легально, но с некоторыми сложностями — в Spotify, но для этого нужно сперва подключиться к стримингу, который с апреля официально не работает в России. Как это сделать — подробнее в материале «Афиши Daily».