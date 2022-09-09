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Музыка в новом времени
Sony Music уходит из России. Мы останемся без Бритни и Måneskin? А что с нашей музыкой?
Текст:
Владимир Завьялов
Редактура:
Николай Овчинников
Вчера в 17:41
Один из лейблов «большой тройки» — Sony Music — уходит из России. Отвечаем на главные вопросы: что конкретно произошло, что это значит для слушателя и для индустрии и, главное, можно ли будет легально послушать Гарри Стайлза на территории России.

Что случилось?

Весной Sony Music Group приостановила деятельность на территории РФ. 8 сентября Billboard написал о том, что лейбл уходит из России окончательно. Российский офис и каталог уйдет в местную управляющую компанию. Газета «Коммерсант» уточняет: Sony продала свой российский музыкальный бизнес бывшим топ-менеджерам московского офиса Арине Дмитриевой и Дмитрию Козику.

Новый лейбл будет называться Kiss Koala. ИМИ со ссылкой на экс-сотрудника российского Sony Music пишет, что под сокращение попало большинство бывших работников лейбла.

Что теперь с бывшими артистами российского Sony Music?

Бывшие резиденты российского подразделения Sony Music — GONE.Fludd и другие — в явочном порядке перешли к Kiss Koala.

Пишут, что Sony Music уносит с российских стримингов весь свой иностранный репертуар. Это правда?

К сожалению, да. Sony Music действительно отзовет весь свой зарубежный каталог из местных стриминг-платформ. По данным «Коммерсанта», соответствующие уведомления уже получили «Яндекс Музыка», «Звук» и «VK Музыка». Получила ли соответствующее уведомление Apple Music (компания перестала обновлять страницу с новинками в России, но музыкальный сервис продолжает работать), неизвестно.

Это значит, что с российских стримингов пропадут The Beatles, Pink Floyd, Гарри Стайлз, Элвис Пресли, Майкл Джексон, Beyonce, Эд Ширан, Måneskin, Бритни Спирс, Manic Street Preachers, Адель, AC/DC, Том Оделл, Paerl Jam, Outcast, Алиша Кис, Аврил Лавин, Крейг Дэвид, Крис Браун, Камила Кабейо, Фиона Эппл, Джордж Майкл и многие другие.

Чтобы оценить потери, достаточно посмотреть на список артистов, когда‑либо работавших с Sony Music, хотя бы в «Википедии».

Это надолго?

Неизвестно. Бывший A&R-менеджер российского крыла лейбла Турал Туманский сообщил, что компании нет в России и «не будет долгие годы». Другой информации о дальнейших планах Sony Music в России пока нет.

Universal Music и Warner Music тоже уйдут из России?

Два других лейбла-гиганта также приостановили свою работу в России в начале марта, заморозив инвестиции, рекламу, выпуск новой музыки и другие процессы в стране. Тем не менее источник «Афиши Daily» в российской музыкальной индустрии заявил, что Universal и Warner в данный момент не собираются выводить музыкальные активы из России.

Где теперь можно будет послушать Гарри Стайлза и Бейонсе в России?

Легально и просто — видимо, нигде. Легально, но с некоторыми сложностями — в Spotify, но для этого нужно сперва подключиться к стримингу, который с апреля официально не работает в России. Как это сделать — подробнее в материале «Афиши Daily».

Подробности по теме
Как продолжить пользоваться Spotify в России: краткий и понятный гид
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Бритни СпирсАдельДжордж МайклАрина ДмитриеваГарри Стайлз
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