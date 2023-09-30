Британская компания организовала перелеты для богатых владельцев собак. Экологи выступили против

«K9 Jets считает, что члены семьи домашних животных заслуживают того, чтобы путешествовать с комфортом и стилем вместе со своими владельцами. Мы очень рады открытию этого нового маршрута как раз к праздникам, чтобы гости могли стильно отпраздновать это событие со своими близкими (включая домашних животных)», — заявил соучредитель компании Адам Голдер в анонсе нового маршрута в Дубай.