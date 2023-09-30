Реклама
Новости

Британская компания организовала перелеты для богатых владельцев собак. Экологи выступили против

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

Экологи осудили организацию частных перелетов для богатых владельцев собак. Недавно начала летать самолет из Лондона в Дубай, сообщает The Guardian.

Компанией K9 Jets управляет супружеская пара из Бирмингема. Она осуществляет рейсы из столицы Великобритании в Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Франкфурт, Париж и Лиссабон. Один перелет стоит около 1000 долларов.

«K9 Jets считает, что члены семьи домашних животных заслуживают того, чтобы путешествовать с комфортом и стилем вместе со своими владельцами. Мы очень рады открытию этого нового маршрута как раз к праздникам, чтобы гости могли стильно отпраздновать это событие со своими близкими (включая домашних животных)», — заявил соучредитель компании Адам Голдер в анонсе нового маршрута в Дубай.

Организация против изменения климата Extinction Rebellion раскритиковала услугу частных перелетов. «Мне как бывшему пилоту кажется очевидным, что нам нужно замедлить темпы нашей жизни и обеспечить по-настоящему экологически чистый транспорт для масс, а не продолжать расширять сверхзагрязняющие частные аэропорты, которые обслуживают крошечное меньшинство сверхбогатых — людей и не только», — заявил представитель XR Тодд Смит.

В K9 Jets подчеркивают, что она не владеет и не управляет какими‑либо самолетами, а является «государственным чартерным оператором». Компания заявила, что ее услуги не нацелены на сверхбогатых, а цены на перелет сопоставимы со стоимостью перевозки собак с авиабилетом для их владельцев.

В 2022 году Тейлор Свифт раскритиковали за частые перелеты на своем самолете. Певица заняла первое место в топе звезд, которые сильнее всего загрязняют атмосферу выбросами CO2. Отчет британской компании Yard показал, что личный самолет певицы совершил 170 перелетов за полгода, пробыв в воздухе в общей сложности 16 дней.

Подробности по теме
На джете до туалета: Тейлор Свифт стала звездой неэкологичных мемов из‑за частых перелетов
расскажите друзьям
люди
Тодд Смит
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»