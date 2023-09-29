«Меня так бесит это видео»: в сети спорят, правильно ли Дженна Ортега ест киви

В твиттере завирусился ролик, где Дженна Ортега ест киви вместе с кожурой. Пользователи считают это приметой психопата, предлагают посадить актрису в тюрьму и спорят о пользе такого способа.
Звезда сериала «Уэнсдэй» запостила в сторис инстаграма* видео, в котором кусает киви и демонстрирует фрукт подписчикам. Она не стала чистить фрукт от кожуры, а также держала его двумя пальцами, откусывая по сторонам и не касаясь сердцевины. Материал удивил ее фолловеров и запустил дискуссию о том, правильно ли наслаждаться плодом именно так.
В твиттере видео собрало смешанные реакции. Сначала удивленные пользователи репостили Дженну с киви и недоумевали, как можно есть неочищенный фрукт с плотной кожицей и волосинками. Кого‑то смутило загадочное выражение лица Ортеги, а кто‑то предположил, что именно так плод съела бы Уэнсдэй, ведь она психопат.
Позже к дискуссии присоединились и защитники актрисы. Они напомнили, что по сравнению с мякотью кожица киви имеет значительно больше полезных компонентов и при отсутствии аллергии это наиболее правильный способ. А кто‑то поддержал Дженну видео с собственным поеданием фрукта.
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