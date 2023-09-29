«Меня так бесит это видео»: в сети спорят, правильно ли Дженна Ортега ест киви

Звезда сериала «Уэнсдэй» запостила в сторис инстаграма* видео, в котором кусает киви и демонстрирует фрукт подписчикам. Она не стала чистить фрукт от кожуры, а также держала его двумя пальцами, откусывая по сторонам и не касаясь сердцевины. Материал удивил ее фолловеров и запустил дискуссию о том, правильно ли наслаждаться плодом именно так.