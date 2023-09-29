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«Меня так бесит это видео»: в сети спорят, правильно ли Дженна Ортега ест киви

Максим Саблин
Сегодня в 19:55

В твиттере завирусился ролик, где Дженна Ортега ест киви вместе с кожурой. Пользователи считают это приметой психопата, предлагают посадить актрису в тюрьму и спорят о пользе такого способа.

Звезда сериала «Уэнсдэй» запостила в сторис инстаграма* видео, в котором кусает киви и демонстрирует фрукт подписчикам. Она не стала чистить фрукт от кожуры, а также держала его двумя пальцами, откусывая по сторонам и не касаясь сердцевины. Материал удивил ее фолловеров и запустил дискуссию о том, правильно ли наслаждаться плодом именно так.

В твиттере видео собрало смешанные реакции. Сначала удивленные пользователи репостили Дженну с киви и недоумевали, как можно есть неочищенный фрукт с плотной кожицей и волосинками. Кого‑то смутило загадочное выражение лица Ортеги, а кто‑то предположил, что именно так плод съела бы Уэнсдэй, ведь она психопат.

Позже к дискуссии присоединились и защитники актрисы. Они напомнили, что по сравнению с мякотью кожица киви имеет значительно больше полезных компонентов и при отсутствии аллергии это наиболее правильный способ. А кто‑то поддержал Дженну видео с собственным поеданием фрукта.

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В начале сентября в похожей ситуации оказалась Дуа Липа. Албанская певица жарила креветки на гриле, но многим показалось, что она даже не разожгла огонь под морепродуктами.

* Instagram принадлежит Meta Platforms, Inc., корпорация признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

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Дженна ОртегаЛипа Дуа
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