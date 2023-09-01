«Будто персонажи Sims в режиме готовки»: Дуа Липа на видео готовит креветки, но здесь что‑то не так

Дуа Липа в августе отправилась на Ибицу — праздновать свой 28-й день рождения и отдыхать с семьей и друзьями. На одном из застолий сестра певицы Рина Липа засняла, как та готовит королевские креветки: в платье и бандане стоит перед грилем, переворачивая щипцами ракообразных. Кажется, что в этом нет ничего удивительного. Но когда видео оказалось в сети, зрителям показалось, что процесс готовки лишь инсценирован.