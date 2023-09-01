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«Будто персонажи Sims в режиме готовки»: Дуа Липа на видео готовит креветки, но здесь что‑то не так

Анна Красюк
Сегодня в 18:16

Дуа Липа в августе отправилась на Ибицу — праздновать свой 28-й день рождения и отдыхать с семьей и друзьями. На одном из застолий сестра певицы Рина Липа засняла, как та готовит королевские креветки: в платье и бандане стоит перед грилем, переворачивая щипцами ракообразных. Кажется, что в этом нет ничего удивительного. Но когда видео оказалось в сети, зрителям показалось, что процесс готовки лишь инсценирован.

Пользователи твиттера пригляделись и заметили, что креветки лежат слишком кучно, от них не идет дым, а в самом гриле не видно горящего огня — будто певица лишь притворяется на камеру, что действительно готовит деликатес.

«Так что я сказал: „Чувак, оно даже не включено“ — и ушел оттуда».

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«Они готовятся на солнце. Дайте им время».

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«Сними на видео, как я жарю эти креветки».

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«Дошкольники притворяются, что готовят, когда им купили кулинарный набор».

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«Даже не кажется, что там горит огонь. Они действительно могли бы это получше инсценировать».

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«Она до сих пор живет в Барби-мире».

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«Мои симы, когда я нажимаю на опцию готовки».

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«Она знает, что при правильном использовании гриль должен выделять тепло?»

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«Это как с тем видео, где Кендалл Дженнер пытается нарезать огурец».

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«[Креветки] готовятся на солнце. Дайте им время», — иронизируют в комментариях, добавляя, что певица, снявшаяся в комедии Греты Гервиг, будто все еще живет в мире Барби. Помимо этого, ее шутливо сравнивают с дошкольниками, которые играют с кулинарным набором, и с персонажами игры Sims.

Дуа Липа не первая знаменитость, попавшая в неловкую ситуацию, связанную с готовкой: весной прошлого года зрители реалити-сериала «The Kardashians» обратили внимание на странные попытки Кендалл Дженнер нарезать огурец — девушка очевидно не знала, как это делать. «Это тот уровень богатства, к которому я стремлюсь», — подшучивали в комментариях.

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