«Будто персонажи Sims в режиме готовки»: Дуа Липа на видео готовит креветки, но здесь что‑то не так

Дуа Липа в августе отправилась на Ибицу — праздновать свой 28-й день рождения и отдыхать с семьей и друзьями. На одном из застолий сестра певицы Рина Липа засняла, как та готовит королевские креветки: в платье и бандане стоит перед грилем, переворачивая щипцами ракообразных. Кажется, что в этом нет ничего удивительного. Но когда видео оказалось в сети, зрителям показалось, что процесс готовки лишь инсценирован.
Пользователи твиттера пригляделись и заметили, что креветки лежат слишком кучно, от них не идет дым, а в самом гриле не видно горящего огня — будто певица лишь притворяется на камеру, что действительно готовит деликатес.
«Так что я сказал: „Чувак, оно даже не включено“ — и ушел оттуда».
«Они готовятся на солнце. Дайте им время».
«Сними на видео, как я жарю эти креветки».
«Дошкольники притворяются, что готовят, когда им купили кулинарный набор».
«Даже не кажется, что там горит огонь. Они действительно могли бы это получше инсценировать».
«Она до сих пор живет в Барби-мире».
«Мои симы, когда я нажимаю на опцию готовки».
«Она знает, что при правильном использовании гриль должен выделять тепло?»
«Это как с тем видео, где Кендалл Дженнер пытается нарезать огурец».
«[Креветки] готовятся на солнце. Дайте им время», — иронизируют в комментариях, добавляя, что певица, снявшаяся в комедии Греты Гервиг, будто все еще живет в мире Барби. Помимо этого, ее шутливо сравнивают с дошкольниками, которые играют с кулинарным набором, и с персонажами игры Sims.
Дуа Липа не первая знаменитость, попавшая в неловкую ситуацию, связанную с готовкой: весной прошлого года зрители реалити-сериала «The Kardashians» обратили внимание на странные попытки Кендалл Дженнер нарезать огурец — девушка очевидно не знала, как это делать. «Это тот уровень богатства, к которому я стремлюсь», — подшучивали в комментариях.