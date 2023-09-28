Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон. Он скончался в больнице от пневмонии

В кино Гэмбон дебютировал с фильмом «Отелло» в 1965 году. Среди других известных фильмов с его участием — «Свой человек», «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Гладиатор», «Удивительная легкость», «Квартет», «Король говорит!», а также картины Уэса Андерсона «Водная жизнь» и «Бесподобный мистер Фокс».