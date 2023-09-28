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Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон. Он скончался в больнице от пневмонии

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:43

В возрасте 82 лет умер актер Майкл Гэмбон, известный в том числе по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Об этом сообщает The Guardian.

Он скончался в больнице после приступа пневмонии в окружении жены и сына.

Ирландский и британский актер Майкл Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине. Он начал свою карьеру с Британского национального театра, которым руководил Лоренс Оливье.

В кино Гэмбон дебютировал с фильмом «Отелло» в 1965 году. Среди других известных фильмов с его участием — «Свой человек», «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Гладиатор», «Удивительная легкость», «Квартет», «Король говорит!», а также картины Уэса Андерсона «Водная жизнь» и «Бесподобный мистер Фокс».

Наибольшую известность актеру принесла роль Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере. Он исполнял ее с 2004 года (с «Узника Азкабана»), заменив ушедшего в 2002 году из жизни Ричарда Харриса.

За свою карьеру Гэмбон четырежды получал телепремию BAFTA как лучший актер, а также был номинирован на премии «Эмми» (2002 год) и «Золотой глобус» (2003 год).

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