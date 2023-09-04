Netflix показал тизер-трейлер документального сериала о Робби Уильямсе

«То, что могло бы уничтожить меня, также сделало меня успешным. Больше. Еще. Прикоснись к оню. Жми на кнопку. Толкай, где написано тянуть. Все это подарило мне мою карьеру, но в этом есть и губительная сторона», — заявил в трейлере певец.