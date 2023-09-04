Netflix показал тизер-трейлер документального сериала о Робби Уильямсе

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в своем аккаунте в соцсети X, ранее известной как Twitter, тизер-трейлер документального сериала о музыканте Робби Уильямсе.
Режиссером шоу выступил Джо Перлман, автор фильмов о Льюисе Капалди и спецэпизода HBO «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Он создал четыре эпизода сериала о жизни Уильямса.
В них Перлман проследил за карьерой участника группы Take That, его сольным творчеством и борьбой с зависимостью. В шоу использовали архивные кадры и недавние интервью с артистом.
«То, что могло бы уничтожить меня, также сделало меня успешным. Больше. Еще. Прикоснись к оню. Жми на кнопку. Толкай, где написано тянуть. Все это подарило мне мою карьеру, но в этом есть и губительная сторона», — заявил в трейлере певец.
Уильямс в интервью утверждал, что сериал о его жизни будет «полон секса, наркотиков и психических заболеваний». Он отметил, что почти никогда не просил вырезать что‑то из картины.
Продюсером документального проекта стал Асиф Кадапия, известный по фильм «Эми» об Эми Уайнхаус.