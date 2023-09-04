Реклама
Новости

Netflix показал тизер-трейлер документального сериала о Робби Уильямсе

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:18

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в своем аккаунте в соцсети X, ранее известной как Twitter, тизер-трейлер документального сериала о музыканте Робби Уильямсе.

Режиссером шоу выступил Джо Перлман, автор фильмов о Льюисе Капалди и спецэпизода HBO «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Он создал четыре эпизода сериала о жизни Уильямса.

В них Перлман проследил за карьерой участника группы Take That, его сольным творчеством и борьбой с зависимостью. В шоу использовали архивные кадры и недавние интервью с артистом.

«То, что могло бы уничтожить меня, также сделало меня успешным. Больше. Еще. Прикоснись к оню. Жми на кнопку. Толкай, где написано тянуть. Все это подарило мне мою карьеру, но в этом есть и губительная сторона», — заявил в трейлере певец.

Уильямс в интервью утверждал, что сериал о его жизни будет «полон секса, наркотиков и психических заболеваний». Он отметил, что почти никогда не просил вырезать что‑то из картины.

Продюсером документального проекта стал Асиф Кадапия, известный по фильм «Эми» об Эми Уайнхаус.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»