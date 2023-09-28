Андрей Звягинцев начнет съемки фильма «Юпитер» про российского олигарха в 2024-м

Дважды номинированный на «Оскар» российский режиссер Андрей Звягинцев приступит к съемкам своего следующего фильма «Юпитер» или «Противостояние Юпитера» (оба варианта — рабочие названия ленты) весной 2024 года. Об этом пишет Variety.
По данным издания, съемки пройдут в Испании и Франции, и это будет «политически ориентированный» проект. Дата премьеры картины пока неизвестна.
В апреле Андрей Звягинцев поделился деталями о будущем фильме в интервью France Inter. По его словам, это будет «антиутопия с трагическим концом».
Главным героем станет российский олигарх. Вместе с художником-постановщиком режиссер объездил средиземноморское побережье в поисках идеальной роскошной виллы, именно поэтому съемки будут проходить в Европе.
Сценарий «Юпитера» был готов еще в 2019 году, но незадолго до пандемии проект был заморожен. Звягинцев добавил, что из‑за российской военной операции на Украине ему придется изменить сценарий 2019 года. Режиссер не планирует напрямую затрагивать эту тему, но фильм не может быть вне контекста.