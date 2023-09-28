Андрей Звягинцев начнет съемки фильма «Юпитер» про российского олигарха в 2024-м

Сценарий «Юпитера» был готов еще в 2019 году, но незадолго до пандемии проект был заморожен. Звягинцев добавил, что из‑за российской военной операции на Украине ему придется изменить сценарий 2019 года. Режиссер не планирует напрямую затрагивать эту тему, но фильм не может быть вне контекста.