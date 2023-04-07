Андрей Звягинцев вернулся к работе над фильмом про российского олигарха

Режиссер Андрей Звягинцев, проживающий на данный момент в Париже, вновь работает над фильмом про российского олигарха с рабочим названием «Противостояние Юпитера» («L’Opposition de Jupiter»). Об этом он рассказал в интервью радиостанции France Inter.
По словам режиссера, сценарий картины был готов еще в 2019 году, но незадолго до пандемии проект был заморожен. Среди новых подробностей — это будет «антиутопия с трагическим концом», а съемки пройдут на Средиземном море.
«Мы вместе с художником-постановщиком уже съездили на разведку, мы были в Италии, Испании, на юге Франции, искали роскошную виллу. И мы нашли! На Пальма-де-Мальорке», — рассказал Звягинцев.
Он добавил, что из‑за российской военной операции на Украине ему придется изменить сценарий 2019 года. Режиссер не планирует напрямую затрагивать эту тему, но фильм не может быть вне контекста.
«[Проекты, которые я хочу снимать], должны быть проникнуты в нынешний контекст, который раскрыл самую суть российского режима. <…> Может быть, однажды я буду снимать фильмы на французском или английском языке на актуальные темы для Европы, но сейчас я должен продолжать снимать картины о том, что движет мной прямо сейчас — это люди», — объясняет режиссер.
Звягинцев пояснил, что для него важен и актуален вопрос о том, что будет с людьми, которые остались в России, потому что у них не было возможности уехать. «Они являются привилегированными свидетелями истории и вынуждены хранить молчание. Меня это расстраивает!» — сказал он.