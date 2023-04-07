Андрей Звягинцев вернулся к работе над фильмом про российского олигарха

«[Проекты, которые я хочу снимать], должны быть проникнуты в нынешний контекст, который раскрыл самую суть российского режима. <…> Может быть, однажды я буду снимать фильмы на французском или английском языке на актуальные темы для Европы, но сейчас я должен продолжать снимать картины о том, что движет мной прямо сейчас — это люди», — объясняет режиссер.