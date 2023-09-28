В сети появился тизер перезагрузки вестерна «Зорро»

Кинокомпания Mediawan Rights представила официальный тизер сериала «Зорро» — ребута вестерна 1975 года про загадочного мстителя в узнаваемой маске.
Ролик длится всего 20 секунд, но за это время успевает заявить, что «легенда возвращается» и намекнуть, что градус таинственности ребут сбавлять не намерен.
Как отмечает Variety, премьера сериала запланирована на 15 октября на стриминговой платформе Prime Video на испанском языке, он будет доступен в США, Латинской Америке, Испании, Андорре и Португалии. Официальных подтверждений этой информации нет.
Сериал снял испанский режиссер Хавьер Кинтас, известный по работе над сериалами «Бумажный дом» и «Физика или химия». Сценарий разрабатывает Карлос Портела. В картине будет 10 эпизодов.
На главные роли в сериале пригласили Мигеля Бернардо («Элита») и мексиканскую актрису Ренату Нотни. Также в шоу снимутся Далия Сиухкоатль, Эмилиано Сурита и Джоэль Боскед.
По словам представителя Mediawan Rights Чарльза Тубула, «Зорро» расскажет «оригинальную историю о знаковом герое, которая не только будет уважать коды франшизы», но и представит «проработанные сюжетные линии с актуальным содержанием, сильными женскими персонажами и поп-культурными референсами».