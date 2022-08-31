Режиссер «Бумажного дома» Хавьер Кинтас снимет сериал «Зорро»

Режиссер Хавьер Кинтас, известный по работе над сериалами «Бумажный дом» и «Физика или химия», снимет новую версию «Зорро». Об этом сообщил Variety.

Сериал выпустят Mediawan Rights совместно с испанской продакшн-компанией Secuoya Studios. Он выйдет на Prime Video и расскажет о событиях, происходивших в 1830-х годах в Лос-Анджелесе.

Сценарий шоу разработает Карлос Портела. Съемки «Зорро» начнутся в июле 2023 года и продлятся вплоть до Нового года. Продюсером шоу выступит Джон Гертц, работавший над фильмами «Маска Зорро» и «Легенда Зорро».

На главные роли в сериале пригласили Мигеля Бернардо («Элита») и мексиканскую актрису Ренату Нотни. Также в шоу снимутся Далия Ксиукоатл, Эмилиано Зурита и Джоэл Боскед.

По словам представителя Mefiawan Rights Чарльзя Тубула, «Зорро» расскажет «оригинальную историю о знаковом герое, которая не только будет уважать коды франшизы», но и представит «проработанные сюжетные линии с актуальным содержанием, сильными женскими персонажами и поп-культурными референсами».