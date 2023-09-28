Президент РФ Владимир Путин учредил праздник в честь присоединения к составу России ЛНР, ДНР, частей Запорожской и Херсонской областей. Уже подписанный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Официальное название праздника — День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Он будет отмечаться 30 сентября.
В пояснительной записке к проекту этого закона говорится: «принятие в состав России новых регионов основано на исторической общности проживающих на их территории народов, оно стало результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус».
30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Путин вместе с главами ДНР, ЛНР и подконтрольных России частей Херсонщины и Запорожья подписали договоры о присоединении этих территорий к России. Конституционный суд РФ, Госдума и Совфед ратифицировали соглашения за несколько дней после их подписания.