Meta* выпустит обновленные умные очки Ray-Ban, которые теперь называются не Stories, а просто Smart Glasses. Об этом сообщает The Verge.
Устройство оснастили 12-мегапиксельной камерой с разрешением 1080 пикселей, более громким динамиком и сразу пятью микрофонами (в прошлой версии был лишь один). 32 гигабайта внутренней памяти позволяют хранить около 500 снимков и 100 роликов продолжительностью до 30 секунд.
Обновленные Smart Glasses поддерживают ведение прямых трансляций в Facebook* и Instagram*. Во время записи устройство будет мигать, чтобы предупреждать он ней окружающих. А еще умные Ray-Ban синхронизируются через приложение Meta View, через них можно слушать музыку и принимать звонки.
Устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Время работы при активном использовании — от 4 до 6 часов.
Ray-Ban Smart Glasses поступят в продажу 17 октября по цене от 299 долларов (около 29 тыс. рублей по текущему курсу).
Первую версию умных очков — Ray-Ban Stories — Meta (в то время Facebook) выпустила в сентябре 2021 года. Как отмечает The Verge, более 90% их покупателей в итоге отказались от использования гаджета.
*Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.