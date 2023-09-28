Обновленные Smart Glasses поддерживают ведение прямых трансляций в Facebook* и Instagram*. Во время записи устройство будет мигать, чтобы предупреждать он ней окружающих. А еще умные Ray-Ban синхронизируются через приложение Meta View, через них можно слушать музыку и принимать звонки.