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HBO Max закрыл сериал «Пенниуорт» — о дворецком Бэтмена

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:00

HBO Max закрыл сериал о дворецком Бэтмена «Пенниуорт». Об этом сообщает Deadline.

Стриминг принял такое решение после того, как новые боссы DC Джеймс Ганн и Питер Сафран представили свой план развития киновселенной. Сериал «Пенниуорт» в него не входил.

«Пенниуорт» рассказывает о бывшем солдате британского спецназа Альфреде Пинниуорте (Джек Бэннон), который создает в Лондоне 60-х годов охранную организацию и начинает работать с молодым миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж).

Премьера третьего и, как оказалось, последнего сезона сериала состоялась в октябре прошлого года. Его действие развивается после пятилетнего скачка во времени. Гражданская война закончилась, и культурная революция изменила мир — начался век супергероев и суперзлодеев.

«Пенниуорт» завершается наряду с другими проектами DC, которые подверглись пересмотру. Ранее HBO закрыл такие сериалы, как «Титаны» и «Роковой патруль».

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Джеймс ГаннПитер СафранДжек Бэннон
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