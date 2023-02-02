Стриминг принял такое решение после того, как новые боссы DC Джеймс Ганн и Питер Сафран представили свой план развития киновселенной. Сериал «Пенниуорт» в него не входил.
«Пенниуорт» рассказывает о бывшем солдате британского спецназа Альфреде Пинниуорте (Джек Бэннон), который создает в Лондоне 60-х годов охранную организацию и начинает работать с молодым миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж).
Премьера третьего и, как оказалось, последнего сезона сериала состоялась в октябре прошлого года. Его действие развивается после пятилетнего скачка во времени. Гражданская война закончилась, и культурная революция изменила мир — начался век супергероев и суперзлодеев.
«Пенниуорт» завершается наряду с другими проектами DC, которые подверглись пересмотру. Ранее HBO закрыл такие сериалы, как «Титаны» и «Роковой патруль».