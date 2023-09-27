Экс-продюсер Pink Floyd обвинил музыканта Роджера Уотерса в антисемитизме

Бывший продюсер британской рок-группы Pink Floyd Боб Эзрин обвинил основателя коллектива Роджера Уотерса в антисемитизме. Об этом сообщил The Times.
Эзрин поделился в интервью для документального фильма о Уотерсе, что музыкант может быть настроен негативно по отношению к евреям. По мнению продюсера, об этом свидетельствуют несколько ситуаций, которым он был свидетелем.
Уотерс при этом, как отметил Эзрин, не считает себя антисемитом. Тем не менее, по мнению продюсера, он оскорбительно высказывался о евреях или действовал некорректно по отношению к ним.
Уотерса, которому в начале сентября исполнилось 80 лет, уже неоднократно обвиняли в антисемитизме. Артист высказывался критически об Израиле и его политике в отношении Палестины.
В мае в Германии начали расследование в отношении Уотерса из‑за его сценического костюма. Полиция подозревала, что на концертах он появлялся на сцене в куртке с нацистскими символами — свастикой и знаком СС.
Уотерс заявил, что считает попытки обвинить его в разжигании ненависти и антисемитизме «лицемерны и политически мотивированы», а «изображение обезумевшего фашистского демагога» было частью его шоу с 1980 года.