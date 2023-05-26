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В Германии полиция проверит костюм участника Pink Floyd Роджера Уотерса на наличие свастики

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:02

В Германии правоохранители начали расследование в отношении участника Pink Floyd Роджера Уотерса из‑за потенциального наличия на его сценических костюмах нацистской символики. Об этом сообщил The Guardian.

Полиция подозревает, что на концертах 17 и 18 мая артист носил куртку с символами свастики и СС, в том числе — на выступлении в Берлине. В Германии такие действия считаются преступлением.

«Контекст ношения одежды может рассматривается как способ одобрения, прославления или оправдания жестокого и необоснованного правления нацистского режима, который унижает достоинство жертв и тем самым нарушает общественный порядок», — заявил представитель полиции Мартин Халвег.

Как отмечает издание, в Берлине Уотерс появился на сцене в образе персонажа из рок-оперы «Стена», который после приема наркотиков воображает себя вымышленным фашистским диктатором.

Герой в опере носит черный кожаный плащ с красной повязкой на рукаве, на которой изображены два скрещенных молота. Подобный костюм ранее использовался в киноверсии «Стены» 1982 года и в туре The Wall Live в 2010–2013 годах.

Берлинская полиция намерена вести расследование примерно в течение трех месяцев, после чего документы будут переданы госпрокурору. Именно он оценит, можно ли расценивать действия Уотерса как разжигание ненависти.

Уотерс заявил, что считает попытки обвинить его в разжигании ненависти и антисемитизме «лицемерны и политически мотивированы». «Изображение обезумевшего фашистского демагога было включено в мои шоу с выхода „The Wall“ Pink Floyd в 1980 году», — подчеркнул музыкант.

«Я провел всю свою жизнь, выступая против авторитаризма и угнетения, где бы я их ни видел. Когда я был ребенком после войны, в нашем доме часто произносили имя Анны Франк, она стала постоянным напоминанием о том, что происходит, когда фашизм оставляют без контроля. Мои родители сражались с нацистами во время Второй мировой войны, и мой отец заплатил самую высокую цену. езависимо от последствий нападок на меня, я буду продолжать осуждать несправедливость и всех тех, кто ее совершает»
Роджер Уотерс
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Роджер Уотерс
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