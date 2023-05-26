В Германии полиция проверит костюм участника Pink Floyd Роджера Уотерса на наличие свастики

В Германии правоохранители начали расследование в отношении участника Pink Floyd Роджера Уотерса из‑за потенциального наличия на его сценических костюмах нацистской символики. Об этом сообщил The Guardian.
Полиция подозревает, что на концертах 17 и 18 мая артист носил куртку с символами свастики и СС, в том числе — на выступлении в Берлине. В Германии такие действия считаются преступлением.
«Контекст ношения одежды может рассматривается как способ одобрения, прославления или оправдания жестокого и необоснованного правления нацистского режима, который унижает достоинство жертв и тем самым нарушает общественный порядок», — заявил представитель полиции Мартин Халвег.
Как отмечает издание, в Берлине Уотерс появился на сцене в образе персонажа из рок-оперы «Стена», который после приема наркотиков воображает себя вымышленным фашистским диктатором.
Герой в опере носит черный кожаный плащ с красной повязкой на рукаве, на которой изображены два скрещенных молота. Подобный костюм ранее использовался в киноверсии «Стены» 1982 года и в туре The Wall Live в 2010–2013 годах.
Берлинская полиция намерена вести расследование примерно в течение трех месяцев, после чего документы будут переданы госпрокурору. Именно он оценит, можно ли расценивать действия Уотерса как разжигание ненависти.
Уотерс заявил, что считает попытки обвинить его в разжигании ненависти и антисемитизме «лицемерны и политически мотивированы». «Изображение обезумевшего фашистского демагога было включено в мои шоу с выхода „The Wall“ Pink Floyd в 1980 году», — подчеркнул музыкант.