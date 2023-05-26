В Германии полиция проверит костюм участника Pink Floyd Роджера Уотерса на наличие свастики

«Я провел всю свою жизнь, выступая против авторитаризма и угнетения, где бы я их ни видел. Когда я был ребенком после войны, в нашем доме часто произносили имя Анны Франк, она стала постоянным напоминанием о том, что происходит, когда фашизм оставляют без контроля. Мои родители сражались с нацистами во время Второй мировой войны, и мой отец заплатил самую высокую цену. езависимо от последствий нападок на меня, я буду продолжать осуждать несправедливость и всех тех, кто ее совершает»

Роджер Уотерс